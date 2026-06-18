В мэрии Волгограда рассказали о планах на участок у ТК Титоввский

— На участке улицы Титова будут выполнены работы по реконструкции пешеходной зоны. Специалисты уложат здесь около двух тысяч квадратных метров тротуарной плитки, рядом обустроят парковочное пространство, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда. — На территории установят больше 20 малых архитектурных форм, смонтируют автоматическую систему полива для ухода за существующими растениями.