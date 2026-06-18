Мониторинг цен на АЗС проводят в Приангарье на фоне ситуации с топливным рынком

Напомним, что в области сформирован оперативный штаб по вопросам топливообеспечения, куда войдут представители регионального Управления ФАС, профильных министерств и ведомств, независимые операторы топливного рынка и операторы, входящие в вертикально интегрированные компании. Решение о создании такого штаба приняли на фоне сложностей, которые образовались с отгрузками горюче-смазочных материалов малому агробизнесу в Иркутской области. Отметим, что такая проблема наблюдается и в других регионах страны.