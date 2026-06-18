Мониторинг цен на АЗС проводят в Приангарье на фоне ситуации с топливным рынком

IrkutskMedia, 18 июня. Власти проводят мониторинг ценовой обстановки на автозаправочных станциях в Иркутской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин, который возглавит региональный штаб по вопросам топливообеспечения. Ситуацию на рынке нефтепродуктов в регионе обсудили на встрече губернатора Игоря Кобзева с замруководителя ФАС России Сергея Пузыревского.
Во время обсуждения было подчеркнуто, что в регионе идет активная работа над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов.
«В настоящее время мы осуществляем мониторинг ценовой обстановки на автозаправочных станциях и взаимодействуем со всеми участниками топливного рынка по оценке необходимости топлива для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности этих предприятий. Результаты работы регионального штаба направим в федеральный штаб, для того чтобы регион был обеспечен топливными ресурсами в необходимом объеме», — рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин, который возглавит региональный штаб.
Напомним, что в области сформирован оперативный штаб по вопросам топливообеспечения, куда войдут представители регионального Управления ФАС, профильных министерств и ведомств, независимые операторы топливного рынка и операторы, входящие в вертикально интегрированные компании. Решение о создании такого штаба приняли на фоне сложностей, которые образовались с отгрузками горюче-смазочных материалов малому агробизнесу в Иркутской области. Отметим, что такая проблема наблюдается и в других регионах страны.
Ранее агентство сообщало, что сеть АЗС «КрайсНефть» сообщила о временном ограничении продажи топлива в канистры и другие ёмкости в Иркутске и области. По сообщению представителей сети, это связано с ограничением отпуска моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Кроме того, уточняется, что на некоторых АЗС возможны перебои и с поставками отдельных видов топлива.