Автобусная полоса появится на улице Саина в Алматы

Как отметили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, дорожные службы уже приступили к нанесению специальной разметки желтого цвета и установке соответствующих дорожных знаков. Работы планируется завершить до 19 июня.
По данным управления, внедрение выделенной полосы направлено на повышение эффективности работы общественного транспорта, упорядочение дорожного движения и повышение безопасности на одном из наиболее загруженных транспортных коридоров города.
«Ожидается, что новая схема организации движения позволит обеспечить более стабильное и предсказуемое движение автобусов, сократить задержки в общем транспортном потоке и повысить регулярность работы маршрутов. Пилотный режим позволит оценить эффективность принятых мер и обеспечить поэтапную адаптацию участников дорожного движения к изменениям», — сообщили в Управлении.
Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, а также учитывать изменения при планировании маршрутов.