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Автобусная полоса появится на улице Саина в Алматы

В Алматы появится автобусная полоса на участке улицы Саина от Рыскулова до Мустафина. В пилотном режиме «выделенка» будет работать с 20 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: Nur.kz

Как отметили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, дорожные службы уже приступили к нанесению специальной разметки желтого цвета и установке соответствующих дорожных знаков. Работы планируется завершить до 19 июня.

По данным управления, внедрение выделенной полосы направлено на повышение эффективности работы общественного транспорта, упорядочение дорожного движения и повышение безопасности на одном из наиболее загруженных транспортных коридоров города.

«Ожидается, что новая схема организации движения позволит обеспечить более стабильное и предсказуемое движение автобусов, сократить задержки в общем транспортном потоке и повысить регулярность работы маршрутов. Пилотный режим позволит оценить эффективность принятых мер и обеспечить поэтапную адаптацию участников дорожного движения к изменениям», — сообщили в Управлении.

Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, а также учитывать изменения при планировании маршрутов.