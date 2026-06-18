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Ростовскую область атаковали около 60 вражеских дронов, есть погибший и раненые

Донской регион подвергся массированной воздушной атаке ночью и утром 18 июня.

Источник: Комсомольская правда

Ночью и утром 18 июня Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили в регионе около шести десятков БПЛА.

Атака дронов была отражена в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском.

К несчастью, не обошлось без жертв. В городе Гуково погиб человек. Власти готовы оказать его семье всю необходимую помощь. Два человека получили ранения и находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково.

После атаки БПЛА загорелись коммерческие объекты в Красносулинском районе и в городе Гуково. Первый был локализован, на месте второго работают экстренные службы. Кроме того, получил повреждения тепловоз.

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