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За семь дней на «Красноярских Столбах» травмировались восемь туристов

17 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя женщина получила травму, упав с Первого Столба. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали.

17 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя женщина получила травму, упав с Первого Столба. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали ей первую помощь: зафиксировали повреждённую ногу с помощью шины. После чего, пострадавшую транспортировали на носилках к месту, доступному для подъезда скорой помощи, и передали медикам. В КГКУ «Спасатель» отмечают, что за последние семь дней это уже восьмой случай травматизма в парке и призывают посетителей быть предельно осторожными: Покорение скал — это большой риск, который может привести к серьёзным последствиям. Берегите себя!