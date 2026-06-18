В апреле внешний госдолг России снизился на рекордные $4,2 миллиарда

Если в марте объём обязательств перед нерезидентами составлял 61,1 млрд долларов, то к концу апреля он опустился до 58,9 млрд долларов. За месяц показатель уменьшился на 4,2 млрд долларов. Такое сокращение стало максимальным как минимум за последние 15 лет наблюдений.