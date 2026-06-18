Филармония закроет сезон премьерой «Нанайской фантазии» в Хабаровске (6+)

23 июня Хабаровская краевая филармония приглашает гостей на заключительный концерт 87-го сезона. Главное событие вечера — премьера произведения «Нанайская фантазия» на темы народов Приамурья. Его написала дальневосточный композитор Юлия Давыдова специально для русского оркестра в рамках проекта «Музыкальная карта России». В первом отделении также выступят солисты филармонии и концертный ансамбль «Дальний Восток». Зрителей ждут яркие номера, отражающие богатство национальных культур и музыкальных традиций региона. Во втором отделении прозвучат лучшие номера уходящего сезона в исполнении Дальневосточного симфонического оркестра. Организаторы обещают и выступление заслуженной артистки края Марины Кунцевич.