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Филармония закроет сезон премьерой «Нанайской фантазии» в Хабаровске (6+)

23 июня Хабаровская краевая филармония приглашает гостей на заключительный концерт 87-го сезона. Главное событие вечера — премьера произведения «Нанайская фантазия» на темы народов Приамурья. Его написала дальневосточный композитор Юлия Давыдова специально для русского оркестра в рамках проекта «Музыкальная карта России». В первом отделении также выступят солисты филармонии и концертный ансамбль «Дальний Восток». Зрителей ждут яркие.

23 июня Хабаровская краевая филармония приглашает гостей на заключительный концерт 87-го сезона. Главное событие вечера — премьера произведения «Нанайская фантазия» на темы народов Приамурья. Его написала дальневосточный композитор Юлия Давыдова специально для русского оркестра в рамках проекта «Музыкальная карта России». В первом отделении также выступят солисты филармонии и концертный ансамбль «Дальний Восток». Зрителей ждут яркие номера, отражающие богатство национальных культур и музыкальных традиций региона. Во втором отделении прозвучат лучшие номера уходящего сезона в исполнении Дальневосточного симфонического оркестра. Организаторы обещают и выступление заслуженной артистки края Марины Кунцевич.