В России официально появится профессия «писатель»

Соответствующий профессиональный стандарт утвержден и начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры «Книжный рынок России». Идею закрепить профессию писателя законодательно год назад озвучил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он обратил внимание, что в стране до сих пор нет официального статуса писателя, и предложил исправить ситуацию. Новый стандарт позволит писателям официально подтверждать свою квалификацию, а их труд получит четкое правовое регулирование. Это важный шаг для защиты авторских прав и развития литературной отрасли в целом.