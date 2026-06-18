Аварийные деревья вырубят на хабаровских бульварах

Городские власти обещают, что срубят только старые деревья и кустарники. Осенью этого года вместо них на Амурском и Уссурийском бульварах должны появиться новые зеленые насаждения. Также планируется вместе со специалистами Института водных и экологических проблем разработать и установить на бульварах таблички с информацией о растущих там деревьях и кустарниках. Ремонтные работы на бульварах пройдут под строгим контролем со стороны городской общественности. На территориях разместят новые арт-объекты, детские и спортивные площадки, вело- и беговые дорожки, появятся места для выставок и уютные зоны для тихого отдыха.