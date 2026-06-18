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Первый чемпионат по твистеру прошел в Амурске

Необычный турнир приурочили к 68-й годовщине основания города. Заявились восемь команд по три человека. Возраст участников — от 9 до 37 лет. На одном поле развернулась борьба на выносливость, гибкость и ловкость. Условия строгие: упал или поставил руку не на тот цвет — судья просит выйти. Победителей определили по суммарному времени нахождения на поле. Организаторы.

Необычный турнир приурочили к 68-й годовщине основания города. Заявились восемь команд по три человека. Возраст участников — от 9 до 37 лет. На одном поле развернулась борьба на выносливость, гибкость и ловкость. Условия строгие: упал или поставил руку не на тот цвет — судья просит выйти. Победителей определили по суммарному времени нахождения на поле. Организаторы признались: такого азарта не ожидали, соревнования прошли на ура. Для гостей также провели мастер-классы, настольные игры, флешмоб и концерт живой музыки.