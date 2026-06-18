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Житель Комсомольска тайно хранил наркотики под сидением автомобиля супруги

Полицейские Комсомольска-на-Амуре нашли два шприца с гашишным маслом под сидением в автомобиле жены 49-летнего местного жителя. Женщина ничего не знала. Общая масса смеси составила 88,5 грамма. Возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Полицейские Комсомольска-на-Амуре нашли два шприца с гашишным маслом под сидением в автомобиле жены 49-летнего местного жителя. Женщина ничего не знала. Общая масса смеси составила 88,5 грамма. Возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года.