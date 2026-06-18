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Мальчик, продававший ландыши, попал под машину в Хабаровском крае

ДТП случилось на 35-м километре дороги «Советская Гавань — Ванино». Группа детей торговала ландышами на обочине. Один из них, десятилетний ребенок, перебегал дорогу перед автомобилем Mitsubishi RVR и попал под колеса. Очевидцами стали сотрудники Росгвардии — они сразу доставили пострадавшего в больницу. У ребенка диагностировали травмы, но врачам удалось стабилизировать его состояние. В Госавтоинспекции Хабаровского.

ДТП случилось на 35-м километре дороги «Советская Гавань — Ванино». Группа детей торговала ландышами на обочине. Один из них, десятилетний ребенок, перебегал дорогу перед автомобилем Mitsubishi RVR и попал под колеса. Очевидцами стали сотрудники Росгвардии — они сразу доставили пострадавшего в больницу. У ребенка диагностировали травмы, но врачам удалось стабилизировать его состояние. В Госавтоинспекции Хабаровского края сообщили, что жизни мальчика ничего не угрожает. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.