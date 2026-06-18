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Максим Иванов: «Набережную в Хабаровске благоустраиваем вместе с теми, кто будет ей пользоваться»

Депутат Госдумы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов во время очередного визита на дамбу Южного округа встретился с представителями бегового сообщества Хабаровска. Обсуждались параметры беговой дорожки, качество покрытия, ширина отдельных участков, безопасность движения, а также возможность нанесения специальных отметок для тренировок. По словам участников бегового сообщества, резиновое покрытие позволит снизить.

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Депутат Госдумы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов во время очередного визита на дамбу Южного округа встретился с представителями бегового сообщества Хабаровска. Обсуждались параметры беговой дорожки, качество покрытия, ширина отдельных участков, безопасность движения, а также возможность нанесения специальных отметок для тренировок. По словам участников бегового сообщества, резиновое покрытие позволит снизить нагрузку на ноги и сделать занятия более комфортными. «Для меня важно, чтобы все работы шли в срок, но не менее важно, чтобы набережная была действительно удобной для людей. Сегодня мы пообщались с беговым сообществом, получили и наказы, и замечания. Именно так и нужно делать такие объекты: советоваться с теми, кто потом будет здесь гулять, бегать, заниматься спортом и отдыхать», — отметил Максим Иванов. Благоустройство дамбы Южного округа находится на особом контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Максим Иванов реализует этот проект, регулярно выезжает на место, чтобы обсуждать решения с подрядчиками, жителями и будущими пользователями набережной. По итогам встречи предложения бегового сообщества будут учтены при дальнейшей работе над разметкой и организацией спортивной зоны на новой набережной.

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