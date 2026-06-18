«Снимала накопившийся стресс»: 56-летняя женщина выращивала на огороде около 1300 кустов конопли в ЕАО

В Смидовичском районе Еврейской автономной области полицейские обнаружили около 1300 кустов конопли в огороде частного дома. Хозяйкой участка оказалась неработающая местная жительница с судимостью в прошлом. По данным полиции, женщина выращивала растения для личного потребления — из высушенных листьев она изготавливала самокрутки, считая, что это помогает снять стресс. Правоохранители задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело. За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.