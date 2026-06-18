В Смидовичском районе Еврейской автономной области полицейские обнаружили около 1300 кустов конопли в огороде частного дома. Хозяйкой участка оказалась неработающая местная жительница с судимостью в прошлом. По данным полиции, женщина выращивала растения для личного потребления — из высушенных листьев она изготавливала самокрутки, считая, что это помогает снять стресс. Правоохранители задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело. За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
«Снимала накопившийся стресс»: 56-летняя женщина выращивала на огороде около 1300 кустов конопли в ЕАО
В Смидовичском районе Еврейской автономной области полицейские обнаружили около 1300 кустов конопли в огороде частного дома. Хозяйкой участка оказалась неработающая местная жительница с судимостью в прошлом. По данным полиции, женщина выращивала растения для личного потребления — из высушенных листьев она изготавливала самокрутки, считая, что это помогает снять стресс. Правоохранители задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело. За.