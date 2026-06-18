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МВД предупредило о новой схеме обмана семей участников СВО

Злоумышленники представляются военными корреспондентами и связываются с семьями военнослужащих. В качестве повода для первого контакта используется информация о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военном. В ходе разговора мошенники предлагают помощь в оформлении выплат, подготовке наградных документов, поиске дополнительной информации о бойце. Расчет преступников строится на сильном эмоциональном воздействии и стремлении семьи.

Злоумышленники представляются военными корреспондентами и связываются с семьями военнослужащих. В качестве повода для первого контакта используется информация о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военном. В ходе разговора мошенники предлагают помощь в оформлении выплат, подготовке наградных документов, поиске дополнительной информации о бойце. Расчет преступников строится на сильном эмоциональном воздействии и стремлении семьи получить любые сведения о близком человеке. МВД призывает граждан проявлять бдительность. Информацию, поступающую от неизвестных лиц, необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций.