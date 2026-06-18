На фестиваль «День молодежи — 2026» ищут волонтеров в Хабаровске

27 июня на набережной у Универсального краевого спортивного комплекса пройдет фестиваль «День молодежи — 2026». Хабаровчан приглашают стать волонтерами: принять участие в организации и проведении масштабного события. Концепция праздника — «Мечта. Гордость. Единство» — отражает основные ценности современной молодежи. На площадке будут работать тематические зоны — «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство», и «Вдохновляй, пока молодой». Финалом праздника станет Всероссийская акция единства. Волонтеры будут задействованы в проведении «Ярмарки добра», выставки локальных брендов и навигации участников, а также в организации концертов, спектаклей и интерактивных игр. Для волонтеров предусмотрены обучение, брендированная форма, питание в дни работы, официальное благодарственное письмо, верифицированные часы на платформе Добро.рф. Дополнительную информацию можно получить на сайте. Фестиваль проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и приурочен к Году единства народов России.