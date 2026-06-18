С «пожаром» в цирке боролись хабаровские спасатели во время учений

В хабаровском краевом цирке прошли масштабные тактические учения пожарно-спасательного гарнизона. По сценарию в помещении находилась тысяча зрителей, 940 из них эвакуировались самостоятельно, а оставшихся 60 человек выводили и выносили спасатели. Главной задачей учений стала отработка действий персонала в месте массового пребывания людей, в том числе детей, которые зачастую не способны самостоятельно эвакуироваться. Директор цирка Владимир Сохан объяснил, что необходимо закрепить алгоритм действий сотрудников, чтобы в реальной внештатной ситуации они могли максимально оперативно провести эвакуацию и не допустить трагедии. Чтобы условия были приближены к реальным, арену цирка задымили с помощью специальной дым-пушки, из-за чего видимость была очень плохой. Роли пострадавших исполнили студенты педагогического колледжа, и перед каждым из них стояла своя задача. Одни громко звали на помощь и кричали, имитируя боль, чтобы их можно было обнаружить в густом дыму. Другие изображали пострадавших без сознания и лежали совершенно неподвижно, дожидаясь, пока их найдут. Третьи находились под завалами, что потребовало от пожарных проведения деблокирования. Спасатели действовали оперативно и слаженно, как при настоящей чрезвычайной ситуации. Сложность учений заключалась не только в сильном задымлении, но и в большом количестве людей, а также в планировке здания с дополнительными ходами и труднодоступными местами. В ходе тренировки были выявлены определенные недочеты: зафиксированы задержки при формировании звеньев и несвоевременная передача информации между подразделениями. После учений состоятся детальные разборы, чтобы проанализировать эти моменты и не допустить подобных ошибок в реальных ситуациях. К учениям привлекались силы пожарно-спасательного гарнизона в количестве 45−50 человек и шесть автомобилей различной классификации. Екатерина Воронина.