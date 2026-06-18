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Вы не поверите, что было под слоем грязи: история спасения пса Тедди

Жители Пскова обнаружили на ж/д путях нечто странное — шевелящийся ком грязи, слепо натыкающийся на шпалы. Приблизившись, люди с ужасом поняли — это собака. Год жизни без малейшего ухода превратил животное в ходячий панцирь. Глаза пса были намертво залеплены, а лапы зацементированы колтунами — их не брали ни ножницы, ни машинка. Пса передали волонтерам, и.

Жители Пскова обнаружили на ж/д путях нечто странное — шевелящийся ком грязи, слепо натыкающийся на шпалы. Приблизившись, люди с ужасом поняли — это собака. Год жизни без малейшего ухода превратил животное в ходячий панцирь. Глаза пса были намертво залеплены, а лапы зацементированы колтунами — их не брали ни ножницы, ни машинка. Пса передали волонтерам, и вскоре он превратился в очаровательного «мальчишку». Его назвали Тедди. И вот — счастливый финал: Тедди забрали в любящую семью. Источник: Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков.