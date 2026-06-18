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Новая спортивная площадка открылась возле школы в Нанайском районе

В селе Дада завершился важный этап благоустройства школьной территории — установлена современная детская спортивная площадка. Проект реализован при активной поддержке главы Нанайского района Сафронова. Благодаря его участию и слаженной работе всех вовлеченных сторон создано пространство, отвечающее современным требованиям безопасности и комфорта. Площадка позволяет учащимся проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом и укреплять здоровье.

В селе Дада завершился важный этап благоустройства школьной территории — установлена современная детская спортивная площадка. Проект реализован при активной поддержке главы Нанайского района Сафронова. Благодаря его участию и слаженной работе всех вовлеченных сторон создано пространство, отвечающее современным требованиям безопасности и комфорта. Площадка позволяет учащимся проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом и укреплять здоровье. Источник: управление образования Нанайского района.