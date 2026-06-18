Спасена медведица Майя в Приморье — 20 лет страданий позади

Около 20 лет медведица Майя жила в ужасных условиях: тесная клетка, цепь, отсутствие воды, жестокое обращение. Сначала цирк, потом — притравочная станция, где ее использовали для тренировки охотничьих собак. Жители села Иннокентьевка Приморского края годами пытались помочь, но безуспешно. Только после огласки в СМИ и приезда волонтеров из «Земли прайда» дело сдвинулось с мертвой точки. Благодаря поддержке УФСБ и Росприроднадзора Майю спасли. Сейчас она в безопасности и скоро отправится в Москву, где ей помогут восстановить здоровье. Источник Парк львов «Земля прайда» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/Клип-@lions_msc-1.mp4