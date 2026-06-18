18−19 июня школьники сдадут ЕГЭ по информатике и устной части иностранных языков в Хабаровском крае

На сдачу устной части экзамена по английскому, немецкому, испанскому языкам — 17 минут, по китайскому языку — 14 минут. В устную часть ЕГЭ по иностранным языкам входит 4 задания. Каждое следующее задание выдается после окончания выполнения предыдущего. Результаты по письменной и устной части будут известны не позднее 3 июля. Информатика стала вторым по популярности предметом после обществознания — ее выбрал 22,1% школьников. Контрольные измерительные материалы предоставляются в электронном виде, ответы вносятся в соответствующие поля на компьютере. Также предоставляется бумажный черновик. Результаты тестирования будут известны не позднее 1 июля.