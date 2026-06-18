Выставка, посвященная годовщине договора России и КНДР, открылась в Хабаровске

17 июня в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной второй годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. На церемонии присутствовали заместитель министра культуры края Ирина Купченко, руководитель Хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР Чвэ Хак Ен, представители строительного ведомства Северной Кореи и российского МИДа. На выставке представлены 250 книг и журналов, есть фотографии, рассказывающие о сотрудничестве двух стран, социально-экономическом развитии и туризме в КНДР. Также гости увидят предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие историю, традиции и культуру корейского народа. «В ДВГНБ с 2012 года действует корейский центр, вся его работа посвящена изучению КНДР. Там мы собираем тематическую литературу, предметы декоративного искусства, знания о наших ближайших соседях. На выставке представлены книги, привезенные из Северной Кореи. Большинство из них изданы на русском языке», — отмечает генеральный директор библиотеки Татьяна Якуба. Посетить экспозицию можно с 17 по 21 июня с 10:00 до 19:00 (пятница — выходной) по адресу: улица Муравьева-Амурского, 1, 3-й этаж. Вход свободный — приглашаются все желающие.