Положенные выплаты получил участник СВО после вмешательства прокуратуры Комсомольского района

В адрес прокуратуры поступило обращение о помощи в получении выплат за ранение. Заявитель — ветеран боевых действий — награжден медалью «За отвагу», получил тяжелое ранение и лечился в ЛНР. В медицинских документах отсутствовали персональные данные. Для защиты его прав прокуратура обратилась в районный суд с требованием установить юридический факт принадлежности документов, содержащих позывной и номер.