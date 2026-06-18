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Положенные выплаты получил участник СВО после вмешательства прокуратуры Комсомольского района

В адрес прокуратуры поступило обращение о помощи в получении выплат за ранение. Заявитель — ветеран боевых действий — награжден медалью «За отвагу», получил тяжелое ранение и лечился в ЛНР. В медицинских документах отсутствовали персональные данные. Для защиты его прав прокуратура обратилась в районный суд с требованием установить юридический факт принадлежности документов, содержащих позывной и номер.

В адрес прокуратуры поступило обращение о помощи в получении выплат за ранение. Заявитель — ветеран боевых действий — награжден медалью «За отвагу», получил тяжелое ранение и лечился в ЛНР. В медицинских документах отсутствовали персональные данные. Для защиты его прав прокуратура обратилась в районный суд с требованием установить юридический факт принадлежности документов, содержащих позывной и номер жетона. Суд удовлетворил требования прокурора.