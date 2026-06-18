Новая поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс скоро появятся в Бикине

Новый корпус поликлиники в Бикине рассчитан на 300 посещений в смену. Его построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Здание готово, но подрядчикам еще предстоит оснастить его новой мебелью и благоустроить прилегающую территорию. Рядом с поликлиникой появятся парковочные карманы. Также местные власти запустят кольцевой маршрут общественного транспорта, чтобы людям было удобнее добираться до медучреждения. Добавим, что строительство объекта должно завершиться в ближайшее время. Кроме того, в Бикине начались работы по возведению первого в этом городе физкультурно-оздоровительного комплекса. Строители занимаются отсыпкой грунта на площадке, готовясь к укладке фундамента. По условиям контракта, сдать объект планируется до 20 ноября 2026 года, но власти просят подрядчика ускориться и завершить работы до 1 сентября.