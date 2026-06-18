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Минеральную вату для гидропоники теперь будут производить в Хабаровском крае

На предприятии «Технониколь Дальний Восток» появилась новая производственная линия, на которой будут изготавливать минеральную вату, используемую для выращивания овощей и зелени методом гидропоники. Раньше ее приходилось завозить из других регионов, а теперь ее можно будет купить в Хабаровском крае. "При работе над этим проектом был задействован пул технологических компаний РЦИ — каждое из предприятий выполнило.

На предприятии «Технониколь Дальний Восток» появилась новая производственная линия, на которой будут изготавливать минеральную вату, используемую для выращивания овощей и зелени методом гидропоники. Раньше ее приходилось завозить из других регионов, а теперь ее можно будет купить в Хабаровском крае. «При работе над этим проектом был задействован пул технологических компаний РЦИ — каждое из предприятий выполнило свой участок работ. Такой подход заложен в Хартии промышленного суверенитета, которую инициировал губернатор Дмитрий Демешин, где развитие производств происходит не за счет привозных решений, а силами местных инженеров и компаний», — рассказал руководитель РЦИ Андрей Слободенюк. Гидропоника — это способ выращивания растений без почвы, широко применяемый на Дальнем Востоке. Корни получают питание из специального водного раствора, а минеральная вата служит для них опорой, в которой они закрепляются и развиваются.

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