Комсомольчанин употреблял спиртное в компании подростков, а потом украл телефон

В полицию с заявлением обратилась жительница Комсомольска-на-Амуре — у ее дочери украли телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Как выяснилось, пока матери не было дома, 15-летняя девочка привела в квартиру компанию друзей. Они пили алкоголь и остались на ночь. Одним из участников компании оказался 24-летний мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков. Утром, перед уходом из квартиры, он забрал телефон, который лежал возле подушки девочки. Злоумышленник сдал телефон в скупку и потратил вырученные 8 тысяч рублей на продукты. С потерпевшей и ее матерью провели беседу: недопустимо, чтобы несовершеннолетние находились в компании взрослых, употребляющих алкоголь. Расследование уголовного дела о краже окончено. С подсудимого взяли подписку о невыезде.