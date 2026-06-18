Полиция проводит проверку после драки в баре в районе имени Лазо, где участнику СВО сломали ключицу

В ночь на 10 мая в баре «КПП» в Переяславке-2 произошла драка. В результате конфликта участник специальной военной операции, приехавший в поселок после ранения, получил перелом ключицы. Сотрудники полиции назначили судебно-медицинское исследование, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей происшествия. Проверка продолжается. Источник: телеграм-канал Хабарай.