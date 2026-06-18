Поплавать на сапах и погладить овечек смогут жители и гости Хабаровского края в ближайшие выходные

В эту субботу в селе имени Полины Осипенко пройдет первый межрайонный фестиваль «Дюгани», приуроченный к 100-летию региона. Там запланированы выставка декоративно-прикладного искусства, соревнования по национальным видам спорта, семейные конкурсы, дегустация блюд этнокухни и выступления творческих коллективов. Также 20 июня желающие посетят овечью ферму «Золотое руно». На экскурсии посетители смогут пообщаться с животными, познакомиться с фермерской продукцией и побывать на тренировочной базе для собак-пастухов. В этот же день состоится экскурсия «Вечерний Хабаровск». Ее участники проедут по самой длинной улице города, узнают, где находилась Карамельная слободка, в какой руке шапка у Ерофея Хабарова и какую роль в истории Приамурья сыграл Муравьев-Амурский. В субботу состоится однодневный сплав на сапах по протокам и каналам Большого Уссурийского острова. Маршрут подойдет и для новичков, необходимую экипировку предоставят организаторы. Сплав по реке Хор подойдет тем, кто уже имеет такой опыт. В это воскресенье, 21 июня участники сплава доберутся по пути по Хору до озера Хака, где смогут отдохнуть и перекусить.