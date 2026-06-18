Ремонт съезда к Матвеевскому шоссе в Хабаровске завершится на месяц раньше срока

Речь идет о съезде с федеральной трассы «Восток» на Матвеевское шоссе в микрорайоне Авиагородок, капитальный ремонт которого начался еще весной. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего подрядчикам предстоит отремонтировать около 1 километра дороги. Сейчас дорожники уже восстановили водоотвод, укрепили обочины и ликвидировали пучины на проезжей части, заменив почти 3,5 кубометра грунта. Также они привели в порядок тротуары, подняв их уровень, но не забыв сделать съезды для маломобильных граждан. Кроме того, подрядчики уже уложили два нижних, выравнивающих, слоя асфальта, а сейчас приступили к укладке верхнего, финального, слоя дорожного покрытия. Ремонт этого участка должен закончиться в июле, на месяц раньше срока. На эти цели будет потрачено 45 млн рублей. Всего в Хабаровском крае в 2026 году планируется привести в нормативное состояние более 140 километров дорог регионального и муниципального значения. Расходы на это превысили 6 млрд рублей, выделенных из федерального и краевого бюджетов.