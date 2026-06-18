Все еще не расселили: Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за ситуации с аварийным домом в Советской Гавани

Речь идет о многоквартирном жилом доме, расположенном в Советской Гавани на улице Гончарова. Дом 1938 года постройки сейчас находится в очень плохом состоянии. Конструкции здания постепенно разрушаются, крыша протекает после пожара, что приводит к подтоплениям квартир. Все это делает проживание там людей опасным. В 2020 году дом признали аварийным и подлежащим расселению, однако до сих пор этого не было сделано, и его жители не получили положенные им благоустроенные квартиры. Ранее региональное управление СУ СК РФ уже возбуждало уголовное дело по этому факту, но позже решение было отменено надзорным органом. В свою очередь, следственный орган обжаловал это решение, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил повторно возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе расследования для реализации прав граждан на проживание в комфортных условиях. Следить за ходом расследования будет центральный аппарат СК РФ.