Три человека пострадали в результате столкновения двух авто в Комсомольске-на-Амуре

Утром 17 июня 72‑летний водитель «Тойота Гайя», поворачивая налево с улицы Дикопольцева на Юбилейную, не уступил дорогу и врезался с Тойоту ВВ, двигающуюся во встречном направлении по прямой. Оба водителя госпитализированы. Также пассажир Тойоты ВВ получил травмы, не потребовавшие госпитализации. Источник канал в МАХ Новости Комсомольска-на-Амуре.