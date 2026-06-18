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Три человека пострадали в результате столкновения двух авто в Комсомольске-на-Амуре

Утром 17 июня 72‑летний водитель «Тойота Гайя», поворачивая налево с улицы Дикопольцева на Юбилейную, не уступил дорогу и врезался с Тойоту ВВ, двигающуюся во встречном направлении по прямой. Оба водителя госпитализированы. Также пассажир Тойоты ВВ получил травмы, не потребовавшие госпитализации. Источник канал в МАХ Новости Комсомольска-на-Амуре.

Утром 17 июня 72‑летний водитель «Тойота Гайя», поворачивая налево с улицы Дикопольцева на Юбилейную, не уступил дорогу и врезался с Тойоту ВВ, двигающуюся во встречном направлении по прямой. Оба водителя госпитализированы. Также пассажир Тойоты ВВ получил травмы, не потребовавшие госпитализации. Источник канал в МАХ Новости Комсомольска-на-Амуре.