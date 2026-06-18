Контрафакт в торговом центре выявила Камчатская транспортная прокуратура. Ущерб правообладателю превысил 500 тыс. рублей. Суд назначил предпринимателю 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штраф.
Контрафактную одежду и обувь продавал предприниматель на Камчатке
Контрафакт в торговом центре выявила Камчатская транспортная прокуратура. Ущерб правообладателю превысил 500 тыс. рублей. Суд назначил предпринимателю 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штраф.