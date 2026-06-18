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Контрафактную одежду и обувь продавал предприниматель на Камчатке

Контрафакт в торговом центре выявила Камчатская транспортная прокуратура. Ущерб правообладателю превысил 500 тыс. рублей. Суд назначил предпринимателю 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штраф.

Контрафакт в торговом центре выявила Камчатская транспортная прокуратура. Ущерб правообладателю превысил 500 тыс. рублей. Суд назначил предпринимателю 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штраф.