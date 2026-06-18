«Муралы-на-Амуре»: 14 стран оставили свои символы на улицах Хабаровска

В Хабаровске стартовал второй международный арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре». 15 команд из 14 стран мира украшают стены города символами своих государств. Среди участников — профессиональные художники, начинающие авторы и студенты, приехавшие в ТОГУ изучать русский язык. В этом году фестиваль вышел на новый уровень. Если в 2025 году Хабаровск принял 11 стран, то теперь их уже 14. Художники работают сразу на двух локациях. Одна из них уже знакома хабаровчанам по прошлому году — улица Правобережная в Кировском районе, где коллекция муралов продолжает расти. Вторая — новая, на улице Пионерской в Индустриальном районе, у «Броско Молла». Подпорную стену для фестиваля предоставил и подготовил МУП «Водоканал». Творческий процесс продлится до четверга. 18 июня состоится торжественное закрытие, где мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично вручит каждому художнику подарки от администрации города. 32-летний Фаузул Мохаммед Хак приехал в Хабаровск всего два месяца назад. Он школьный учитель, сейчас — аспирант Тихоокеанского государственного университета. В Хабаровске он будет обучаться еще три года. Фаузул уже успел влюбиться в город. «Я хочу общаться с городом, с местными людьми, а не просто сидеть в классе и ежедневно учиться. Хочу коммуницировать. И это — мой маленький вклад в Хабаровск», — сказал художник. Его работа называется «Пейзажи Индонезии». На стене появляются море, горы, солнце, тропические фрукты и огромная статуя Будды. «Сначала я не знал, что выбрать, потому что у нас большое количество культур, например, всем известный остров Бали. Мне показалось, все, что я тут изображу, отразит культуру Индонезии», — рассказывает Фаузул. Участник из другой команды Эдсон подошел к задаче иначе. На одной точке он уже изобразил современную столицу своей страны, а теперь решил показать другую сторону жизни. «На другой точке я уже показал столицу. Вот такой современный город. Но сейчас надо показать деревни. Это наша культура именно, поэтому я так и решил», — объяснил художник. Идея проводить «Муралы-на-Амуре» ежегодно возникла не случайно. В прошлом году жители Хабаровска с восторгом приняли новые арт-объекты и стали интересоваться странами, чьи символы появились на улицах города. «В прошлом году мы провели первое мероприятие “Муралы-на-Амуре”, и мы поняли, что у жителей города Хабаровска и Хабаровского края это место стало востребованным. Все стали интересоваться, что же это за страны, которые так любят Хабаровск, что решили оставить здесь символы своих государств. Мы решили, что нужно повторить с другими государствами, приглашать всех, кто нас любит. А нас любит очень много стран», — рассказала начальник управления международных связей администрации Хабаровска Ирина Фирсакова. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Художники знакомятся с народными ремеслами, участвуют в мастер-классах по хохломской росписи, ходят на экскурсии и катаются на теплоходе по Амуру. Диана Шандова.