Три дорожных объекта активно обновляют в Хабаровске по нацпроекту

В краевой столице прошел объезд трех дорожных объектов, ремонтируемых по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Все они находятся на особом контроле губернатора. На улице Запарина, на участке от Ленина до переулка Конечного протяженностью 900 метров, обустраивают трехполосную бесшовную проезжую часть. Тротуар расширили, что даст возможность выделить велодорожку для бесконфликтного движения. Проезжую часть планируют завершить к 15 июля, тротуары — к 15 августа. Полностью объект должны сдать к 1 сентября. Стоимость контракта — 71,4 млн рублей, подрядчик — ООО «Дорремстрой». На проспекте 60-летия Октября, от переулка Гаражного до улицы Большой, обновляют дорожное покрытие, бордюрный камень, систему водоотведения и тротуары. Контракт на 269,2 млн рублей выполняет ООО «СтройДорСервис», окончание работ — 30 октября, но планируется успеть до сентября. Освещение на участке появится к 2027 году. Путепровод на пересечении 65-летия Победы и 60-летия Октября не ремонтировали более 50 лет, его износ превысил 80%. По плану работы здесь должны были стартовать только в 2029 году, однако из-за критического состояния объекта их начали досрочно, в апреле 2026-го. Контракт стоимостью 406 млн рублей рассчитан на два года, завершение намечено на 2027. Сейчас разбор старого бетонного покрытия, выполнены опорные стенки, на 90% сделаны габионные конструкции под путепроводом. Готовность верховой части оценивается примерно в 20%, строительство ведется по половине проезжей части. В этом году подрядчику предстоит заменить бетонные бортовые плиты, уложить асфальт на всех съездах и обеспечить полноценное движение по основному мосту. Проезжую часть должны открыть к 1 сентября, к началу учебного года. График работ пересмотрен в сторону ускорения. Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае приведут в порядок 64 объекта — это более 146 километров дорог и четыре путепровода. Алина Безнощенко.