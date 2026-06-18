Компания РУСАЛ помогла создать парк «Преолес» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания РУСАЛ стала одним из ключевых участников проекта по созданию парка «Преолес» в микрорайоне Преображенский: компания поддержала инициативу жителей, вложила средства в разработку эскизного проекта благоустройства территории площадью 55 тыс. кв. метров и помогла запустить создание нового общественного пространства для прогулок, спорта и семейного отдыха.
Проект стартовал в 2024 году после обращений жителей, которым было важно сохранить зеленую территорию и сделать ее комфортной для района. Эскизный план включал зонирование, прогулочные дорожки, озеленение с учетом уже высаженных хвойных деревьев, освещение, малые архитектурные формы и площадки для разных возрастов.
«Любая дорога начинается с первого шага. И вот этот первый шаг — разработка проекта, согласование, обсуждение с жителями — сделал РУСАЛ. Здесь очень важно, что жители пришли не просто с просьбой, а с предложением: давайте подумаем, как сделать вместе», — отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.
После разработки концепции проект передали в администрацию Красноярска. На первом этапе из городского бюджета было выделено около 15 млн рублей. На территории уже появилась площадка для выгула собак, также обеспечена пешеходная доступность к объектам инфраструктуры и социальным учреждениям.
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В 2025 году «Преолес» получил поддержку горожан и был включен в план благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2026 году на развитие территории выделено 58 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работам: в парке появятся велосипедные дорожки, спортивные и игровые зоны, памп-трек, зоны тихого отдыха и новые прогулочные маршруты.
По словам Дмитрия Дмитриева, если рассматривать весь проект, значительная часть подготовительных работ уже выполнена. Сейчас начинается более заметный для жителей этап — асфальтирование, укладка брусчатки и установка малых архитектурных форм.
Депутат Госдумы Александр Дроздов, проинспектировавший ход работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», подчеркнул, что проект стал возможен благодаря инициативе жителей, поддержке депутатов, администрации района и города, а также участию РУСАЛа на стартовом этапе.
«Жители поставили вопрос о том, чтобы сохранить этот лес и благоустроить его, чтобы здесь была комфортная среда для нового микрорайона. Компания РУСАЛ выделила деньги на проектирование. В 2024 году сделали проект, затем город выделил средства на первый этап, а после голосования по программе комфортной городской среды здесь начались масштабные работы», — сказал Александр Дроздов.
Главный принцип концепции — сохранить природный характер территории. Новые элементы благоустройства планируют вписать в существующий ландшафт, а маршруты сделать удобными в том числе для маломобильных жителей. В перспективе «Преолес» должен стать полноценным общественным пространством для прогулок, спорта, семейного отдыха и соседского общения.
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