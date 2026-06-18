Компания РУСАЛ помогла создать парк «Преолес» в Красноярске

«Жители поставили вопрос о том, чтобы сохранить этот лес и благоустроить его, чтобы здесь была комфортная среда для нового микрорайона. Компания РУСАЛ выделила деньги на проектирование. В 2024 году сделали проект, затем город выделил средства на первый этап, а после голосования по программе комфортной городской среды здесь начались масштабные работы», — сказал Александр Дроздов.