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В Иркутске директора предприятия обвинили в растрате

Ему избрали меру пресечения.

Источник: Freepik

Директору «Иркутскгортранса» запретили определённые действия по делу о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий руководителю муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс». Он обвиняется в растрате денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по факту хищения средств, принадлежащих предприятию.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске обнаружили майнинговую ферму при сносе гаражей.