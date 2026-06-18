В Иркутске директора предприятия обвинили в растрате

Директору «Иркутскгортранса» запретили определённые действия по делу о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.
Кировский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий руководителю муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс». Он обвиняется в растрате денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Уголовное дело возбуждено по факту хищения средств, принадлежащих предприятию.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске обнаружили майнинговую ферму при сносе гаражей.