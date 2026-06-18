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Режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области 18 июня

В целях обеспечения безопасности Международный аэропорт Нижнего Новгорода перешёл к плану «Ковёр».

С раннего утра стало известно, что в Нижегородской области в ночь на 18 июня объявлен режим беспилотной опасности. Об этом жителям региона сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В целях обеспечения безопасности Международный аэропорт Нижнего Новгорода перешёл к плану «Ковёр» — на данный момент воздушная гавань не осуществляет ни приём, ни отправку рейсов.

Ранее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области утром 17 июня.

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