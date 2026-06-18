В Омске в Чкаловском посёлке вернули детскую площадку

Юным омичам в Чкаловском посёлке вернули детскую игровую площадку. Качели, горки и песочницы вновь появились в сквере на улице Пономаренко.
Ранее, около года назад, детская площадка была демонтирована. В мэрии тогда поясняли, что объект убрали по судебному решению из-за угрозы безопасности граждан. При этом отмечалось, что новая площадка будет установлена в течение 2025 года.
В дальнейшем территория была включена в программу инициативного бюджетирования. По итогам голосования жителей она стала победителем, что позволило вернуть сюда игровую зону.
Теперь в сквере вновь установлены элементы детской площадки, которыми смогут пользоваться местные жители.