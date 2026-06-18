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В Омске в Чкаловском посёлке вернули детскую площадку

Объект был демонтирован по решению суда, новое оборудование установили по итогам голосования жителей.

Источник: Om1 Омск

Юным омичам в Чкаловском посёлке вернули детскую игровую площадку. Качели, горки и песочницы вновь появились в сквере на улице Пономаренко.

Ранее, около года назад, детская площадка была демонтирована. В мэрии тогда поясняли, что объект убрали по судебному решению из-за угрозы безопасности граждан. При этом отмечалось, что новая площадка будет установлена в течение 2025 года.

В дальнейшем территория была включена в программу инициативного бюджетирования. По итогам голосования жителей она стала победителем, что позволило вернуть сюда игровую зону.

Теперь в сквере вновь установлены элементы детской площадки, которыми смогут пользоваться местные жители.