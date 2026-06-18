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В Иркутской области отец полгода прятал дочерей от матери в тайге

В Усть-Удинском районе судебные приставы доставили матери двоих детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Удинском районе судебные приставы помогли матери встретиться с дочерьми, которых отец прятал от неё полгода.

Мужчина после развода забрал девочек пяти и семи лет в таёжную деревню и препятствовал их общению с матерью. Она безуспешно пыталась увидеть детей, а затем обратилась в суд, который обязал отца передать их матери.

Исполнение решения затянулось из-за отсутствия навигации на Ангаре — с ноября по май добраться до деревни было невозможно. Как только лёд растаял, приставы вместе с матерью, полицейским, психологом и сотрудниками опеки отправились к месту жительства отца.

— Эмоциональная связь с матерью не была утрачена. Восстановлены интересы как матери, так и несовершеннолетних, — сообщил начальник отделения Владимир Нестеренко.

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