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Число автобусов на маршруте № 396 Самара — Петра Дубрава увеличили до 30

Минтранс Самарской области сообщил об увеличении числа автобусов на маршруте № 396.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре увеличили число автобусов на маршруте № 396, который едет в поселок Петра Дубрава. Ранее жители жаловались на то, что автобусы ездят в нарушением графика. В минтрансе Самарской области заверили, что автобусов стало больше.

«С 8 июня на маршруте работают 25 автобусов, а с 15 июня их количество увеличилось до 30», — сообщила пресс-служба министерства.

Эти меры приняли, чтобы соблюдать интервал движения и повысить удобство поездок, объяснили в минтрансе и пообещали продолжить работу по оптимизации автобусных маршрутов.