Котенок во время пожара в Омске проявил инициативу

В воскресенье, 14 июня 2026 года, в Советском округе загорелся цех по изготовлению масла из семян.
Пожар в цехе тушили 17 человек и 5 единиц техники. Огонь уничтожил жмых, повредил внутреннюю отделку на 20 квадратных метрах и закоптил стены. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, работники предприятия еще до приезда пожарных покинули здание. Спасатели, в свою очередь, оперативно вынесли из горящего цеха газовый баллон. Казалось, опасность миновала.
Но в цехе прижился незаметный серый котенок. В суматохе пожара о нем никто не вспомнил. И, вероятно, он так и остался бы под бочками, если бы не проявил инициативу. Когда газодымозащитники из 24-й пожарно-спасательной части шли к выходу, они услышали громкое, жалобное мяуканье. Котенок, почувствовав приближение людей, изо всех сил звал на помощь.
«Саша Кокин и Володя Чупрын быстро достали его и вынесли на улицу. Сначала нам показалось, что он потерял сознание от дыма. Мы попытались оказать первую помощь: дали подышать воздухом из дыхательного аппарата, предлагали воду, но котенок не пил», — вспоминает Сергей Янко, пожарный-спасатель 6-й ПСЧ.
Сейчас котенок находится на выхаживании у Сергея. Пока он остается диким, не дается в руки и отказывается от еды. Пол еще предстоит выяснить, поэтому Сергей решил: если это кот — то будет Дымок, а если кошечка — то Дымка. Свою первую, пока еще осторожную, фотографию с новым питомцем спасатель сделал в перчатках — котенок все еще царапается и только учится доверять.
Благодаря тому, что малыш вовремя подал голос, его жизнь была спасена.
Фото: спасенный котенок / источник: ГУ МЧС России по Омской области.