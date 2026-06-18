Котенок во время пожара в Омске проявил инициативу

Сейчас котенок находится на выхаживании у Сергея. Пока он остается диким, не дается в руки и отказывается от еды. Пол еще предстоит выяснить, поэтому Сергей решил: если это кот — то будет Дымок, а если кошечка — то Дымка. Свою первую, пока еще осторожную, фотографию с новым питомцем спасатель сделал в перчатках — котенок все еще царапается и только учится доверять.