«Омичка» начнёт сезон Суперлиги домашней игрой с «Минчанкой»

Стартовую игру нового сезона «лисицы» проведут в Омске против «Минчанки» в субботу, 3 октября. В минувшем сезоне команды встречались дважды, и оба раза сильнее оказывались подопечные Александра Кошкина — 3:1 в Минске и 3:2 в Омске. «Минчанка» по итогам прошлого сезона заняла 13-е место, однако в переходных играх была сильнее «Мурома» из Высшей лиги-А (3−0).