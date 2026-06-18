Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Омичка» начнёт сезон Суперлиги домашней игрой с «Минчанкой»

Матч пройдёт в Омске.

Источник: Om1 Омск

Волейбольная «Омичка» узнала дату первого матча в чемпионате Суперлиги 2026/2027.

Стартовую игру нового сезона «лисицы» проведут в Омске против «Минчанки» в субботу, 3 октября. В минувшем сезоне команды встречались дважды, и оба раза сильнее оказывались подопечные Александра Кошкина — 3:1 в Минске и 3:2 в Омске. «Минчанка» по итогам прошлого сезона заняла 13-е место, однако в переходных играх была сильнее «Мурома» из Высшей лиги-А (3−0).

Перед стартом сезона в чемпионате России «Омичка» примет участие в трёх турнирах:

Спартакиаде народов России (25−29 августа, Екатеринбург) Кубке Сибири и Дальнего Востока (2−8 сентября, Красноярск) групповом этапе Кубка России (соперники и место проведения игр определятся позднее).