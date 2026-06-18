«Омичка» начнёт сезон Суперлиги домашней игрой с «Минчанкой»

Волейбольная «Омичка» узнала дату первого матча в чемпионате Суперлиги 2026/2027.
Стартовую игру нового сезона «лисицы» проведут в Омске против «Минчанки» в субботу, 3 октября. В минувшем сезоне команды встречались дважды, и оба раза сильнее оказывались подопечные Александра Кошкина — 3:1 в Минске и 3:2 в Омске. «Минчанка» по итогам прошлого сезона заняла 13-е место, однако в переходных играх была сильнее «Мурома» из Высшей лиги-А (3−0).
Перед стартом сезона в чемпионате России «Омичка» примет участие в трёх турнирах:
Спартакиаде народов России (25−29 августа, Екатеринбург) Кубке Сибири и Дальнего Востока (2−8 сентября, Красноярск) групповом этапе Кубка России (соперники и место проведения игр определятся позднее).