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Почти весь центр Иркутска перекроют для движения транспорта 21 июня

Ограничения будут действовать с утра до обеда.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 18 июня. В центре Иркутска в субботу перекроют движение транспорта по ряду улиц. Ограничительные меры связаны с проведением спортивного марафона.

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства, проезды закроют 21 июня с 6.00 до 14.00 по следующим улица:

  • Нижняя Набережная (от Франк-Каменецкого до Ленина);
  • Ленина (от Нижней Набережной до Чкалова);
  • Сурикова (от Ленина до Чудотворской);
  • Чудотворская (от Сурикова до Цесовской Набережной);
  • Цесовская Набережная (от Чудотворской до бульвара Гагарина);
  • бульвар Гагарина (от Цесовской Набережной до Кожова);
  • Ярослава Гашека (от бульвара Гагарина до 5-й Армии);
  • Карла Маркса (от бульвара Гагарина до 5-й Армии);
  • 5-й Армии (от Карла Маркса до Сурикова);
  • Свердлова (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);
  • Горького (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);
  • Российская (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);
  • Чкалова (от 5-й Армии до бульвара Гагарина).

Также для проезда ограничат движение на Шапошникова и переулке Большевистском.

Водителей просят учесть данную информацию и заранее планировать маршрут на указанное время.

Ранее агентство рассказывало, что одну из улиц Иркутска закроют для проезда почти на четыре месяца. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту.