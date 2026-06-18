Почти весь центр Иркутска перекроют для движения транспорта 21 июня

IrkutskMedia, 18 июня. В центре Иркутска в субботу перекроют движение транспорта по ряду улиц. Ограничительные меры связаны с проведением спортивного марафона.
Как сообщили в пресс-службе администрации правительства, проезды закроют 21 июня с 6.00 до 14.00 по следующим улица:
- Нижняя Набережная (от Франк-Каменецкого до Ленина);
- Ленина (от Нижней Набережной до Чкалова);
- Сурикова (от Ленина до Чудотворской);
- Чудотворская (от Сурикова до Цесовской Набережной);
- Цесовская Набережная (от Чудотворской до бульвара Гагарина);
- бульвар Гагарина (от Цесовской Набережной до Кожова);
- Ярослава Гашека (от бульвара Гагарина до 5-й Армии);
- Карла Маркса (от бульвара Гагарина до 5-й Армии);
- 5-й Армии (от Карла Маркса до Сурикова);
- Свердлова (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);
- Горького (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);
- Российская (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);
- Чкалова (от 5-й Армии до бульвара Гагарина).
Также для проезда ограничат движение на Шапошникова и переулке Большевистском.
Водителей просят учесть данную информацию и заранее планировать маршрут на указанное время.
Ранее агентство рассказывало, что одну из улиц Иркутска закроют для проезда почти на четыре месяца. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту.