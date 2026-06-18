Синоптики предупредили о дождях и грозах в Московском регионе

Московский регион в ближайшие три дня останется под влиянием дождливой погоды, однако сильных осадков синоптики не ожидают. По прогнозу Гидрометцентра России, ежедневный объем выпадающей влаги не превысит 7 миллиметров.
Как сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в четверг жителей Москвы и Подмосковья ждут небольшие и местами умеренные дожди. В дневные часы может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков.
В пятницу осадки сохранятся. Ночью их количество составит до 2 миллиметров, а днем местами может выпасть от 1 до 7 миллиметров. Кроме того, в отдельных районах региона возможны грозы.
Наиболее спокойной с точки зрения погоды станет ночь на субботу. По словам синоптика, существенных осадков в это время не прогнозируется. Однако днем местами вновь возможны небольшие дожди с количеством осадков до 2 миллиметров.
Несмотря на приближение календарного лета к своему пику, температурный фон останется ниже климатической нормы. По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха в ближайшие дни будет достигать примерно 23 градусов тепла.
Таким образом, до конца рабочей недели и в начале выходных жителей столичного региона ожидает преимущественно облачная погода с периодическими дождями, а местами и грозами. Сильных ливней синоптики пока не прогнозируют.
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