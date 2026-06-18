Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о дождях и грозах в Московском регионе

Московский регион в ближайшие три дня останется под влиянием дождливой погоды, однако сильных осадков синоптики не ожидают.

Московский регион в ближайшие три дня останется под влиянием дождливой погоды, однако сильных осадков синоптики не ожидают. По прогнозу Гидрометцентра России, ежедневный объем выпадающей влаги не превысит 7 миллиметров.

Как сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в четверг жителей Москвы и Подмосковья ждут небольшие и местами умеренные дожди. В дневные часы может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков.

В пятницу осадки сохранятся. Ночью их количество составит до 2 миллиметров, а днем местами может выпасть от 1 до 7 миллиметров. Кроме того, в отдельных районах региона возможны грозы.

Наиболее спокойной с точки зрения погоды станет ночь на субботу. По словам синоптика, существенных осадков в это время не прогнозируется. Однако днем местами вновь возможны небольшие дожди с количеством осадков до 2 миллиметров.

Несмотря на приближение календарного лета к своему пику, температурный фон останется ниже климатической нормы. По данным Гидрометцентра, максимальная температура воздуха в ближайшие дни будет достигать примерно 23 градусов тепла.

Таким образом, до конца рабочей недели и в начале выходных жителей столичного региона ожидает преимущественно облачная погода с периодическими дождями, а местами и грозами. Сильных ливней синоптики пока не прогнозируют.

Читайте также: Ливни и грозы зарядят в Москве до конца июня.