Как испортить ужин за секунду: Учёный назвал 5 блюд, в которые категорически нельзя добавлять чеснок

Также специалист не рекомендует добавлять чеснок в нежные сливочные соусы. Речь идёт о классических французских и итальянских рецептах, включая соус Альфредо. По словам Быстрова, резкие чесночные нотки перебивают молочную сладость и бархатистую структуру сливок. Вместо него эксперт советует использовать шалфей, петрушку или мускатный орех. Не лучшим выбором чеснок станет и для яичницы-глазуньи или омлета. При быстрой жарке он не успевает приготовиться равномерно, начинает горчить и перекрывает собственный вкус яйца.