Хабаровская академия «Искра» принимает первую Летнюю футбольную лигу ДФО

— Для ребят 2014−2016 годов рождения серьезные турниры на Дальнем Востоке в летний период просто отсутствовали. Были представлены только разрозненные соревнования с невысоким уровнем конкуренции. Поэтому мы решили исправить ситуацию: ранее мы организовывали дальневосточные турниры исключительно в осенне-зимне-весенний период, но теперь в календаре ДФО появился полноценный большой летний турнир, — отметил исполнительный директор академии «Искра» Олег Сурцев.