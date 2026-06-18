Хабаровская академия «Искра» принимает первую Летнюю футбольную лигу ДФО

Первый масштабный летний детский турнир по футболу на Дальнем Востоке проходит в Хабаровске. За кубком Летней лиги в крупнейший город востока России приехали 18 лучших команд из пяти городов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В соревнованиях участвуют футболисты из трех возрастных категорий. Самыми старшими в сборной Хабаровска и командах «Искра» и «СКА-Хабаровск» стали юноши, родившиеся в 2014 году. По итогам первого круга турнира, завершившегося 14 июня, две последние сборные заняли первое и второе места соответственно.
Из той же возрастной категории на стадионе академии «Искра» сразились СШОР-Спартак и «Искра» из Комсомольска-на-Амуре, а также ФК «Уссурийск».
В возрастной группе 2015 года рождения лучший результат показал благовещенский «Олимп». С ним вровень идет «СШОР-Спартак» из Комсомольска-на-Амуре. Команды набрали одинаковое количество очков — по 10 у каждой. Также за приз соревнуются владивостокский «Рекорд», благовещенское «Динамо», ФК «Уссурийск» и хабаровская «Искра».
— Футболисты горят игрой, отчаянно сражаются за победу в каждом матче. Поэтому турнир не обошелся без желтых и, в единичных случаях, красных карточек. Но это абсолютно нормальная часть большого футбола, в который мы погружаем детей. Ребята получают качественный игровой опыт! — рассказал главный судья соревнований Андрей Остапчук.
Среди самых юных участников 2016 года рождения первое место заняло «Динамо» из Благовещенска. Следом за ним идет хабаровская «Искра». В состязании также приняли участие «Спартак-Дземги» и СШОР-Спартак из Комсомольска-на-Амуре, уссурийский «Локо» и владивостокское «Динамо».
— Для ребят 2014−2016 годов рождения серьезные турниры на Дальнем Востоке в летний период просто отсутствовали. Были представлены только разрозненные соревнования с невысоким уровнем конкуренции. Поэтому мы решили исправить ситуацию: ранее мы организовывали дальневосточные турниры исключительно в осенне-зимне-весенний период, но теперь в календаре ДФО появился полноценный большой летний турнир, — отметил исполнительный директор академии «Искра» Олег Сурцев.
Второй круг турнира стартует 25 сентября, однако точные даты матчей станут известны ближе к осени. Посмотреть трансляции игр может любой желающий по ссылке: vkvideo.ru/@iskra.football.
Завершится турнир 11 октября.