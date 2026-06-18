В райцентре Башкирии скоро закончатся работы в парке «Курай».

В 2025 году в парке появились спортивное ядро с памп-треком и беговой дорожкой, уличные тренажёры и качели-гнёзда. Для комфорта добавлены скамейки и урны, а безопасность обеспечивают новое освещение и система видеонаблюдения. Как сообщили в минЖКХ РБ, в текущем году делаются две зоны: тихая — арт-объект «Курай» с подсветкой и дизайнерскими скамейками, и спортивная — уличные тренажёры и воркаут.