В райцентре Башкирии скоро закончатся работы в парке «Курай».

В райцентре Абзелиловского района на месте заброшенного котлована четвёртый год обустраивают парк «Курай». Работы финансируются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлые года сделаны парковка, просторная зона мероприятий и центральная площадь, благоустроенный пляж, пикниковая зона, детские площадки для разных возрастов, тихая зона для прогулок, спортивная зона.
В 2025 году в парке появились спортивное ядро с памп-треком и беговой дорожкой, уличные тренажёры и качели-гнёзда. Для комфорта добавлены скамейки и урны, а безопасность обеспечивают новое освещение и система видеонаблюдения. Как сообщили в минЖКХ РБ, в текущем году делаются две зоны: тихая — арт-объект «Курай» с подсветкой и дизайнерскими скамейками, и спортивная — уличные тренажёры и воркаут.