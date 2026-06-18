Эксперт: Как создать эффективную систему сортировки ТКО?

Менее чем за 10 лет, с 2018 года, Россия совершила настоящий рывок в сортировке твердых коммунальных отходов — с трех до 54 процентов. При этом к 2030-му, согласно целям нацпроекта «Экологическое благополучие», нужно довести показатель до 100 процентов, причем не менее половины ТКО необходимо будет утилизировать, а четверть — вовлекать во вторичный оборот. По сути, речь идет о достройке экономики замкнутого цикла — системы, при которой отходы становятся ресурсом. Чего не хватает для масштабной модернизации отрасли?