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Аэропорт Нижнего Новгорода ввел план «Ковёр» 18 июня

Ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА на Нижегородскую область.

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде снова ввел ограничения. Об этом сообщили в МАХ-канале Росавиации 18 июня.

План «Ковёр» начал действовать в аэропорту с 02:25 часов 18 июня. Ограничения распространяются на выпуск и прием самолетов. Меры приняли из-за возможной угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что 18 июня в Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности.

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