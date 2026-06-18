Аэропорт Нижнего Новгорода ввел план «Ковёр» 18 июня

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде снова ввел ограничения. Об этом сообщили в МАХ-канале Росавиации 18 июня.
План «Ковёр» начал действовать в аэропорту с 02:25 часов 18 июня. Ограничения распространяются на выпуск и прием самолетов. Меры приняли из-за возможной угрозы атаки БПЛА.
Напомним, что 18 июня в Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше