МВД сообщило об ограничении движения по МКАД на юго-востоке Москвы

Движение по МКАД от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе ограничено в обоих направлениях, передает сообщает Главное управление МВД России по Москве.
Кроме того, движение ограничено напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе, Чагинская улица перекрыта полностью. Перекрыта также улица Капотня от Верхних полей до МКАД и улица Верхние поля от улица Марьинский парк до МКАД.
«Просим водителей использовать пути объезда», — сказано в сообщении.
16 июня движение транспорта на некоторых улицах в московском районе Капотня перекрывали в связи с ликвидацией последствий атаки БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать МНПЗ. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего одно из зданий получило повреждения. Атака на столичный регион продолжается, подразделения ПВО сбили на московском направлении 52 украинских БПЛА.
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