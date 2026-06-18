МВД сообщило об ограничении движения по МКАД на юго-востоке Москвы

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать МНПЗ. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего одно из зданий получило повреждения. Атака на столичный регион продолжается, подразделения ПВО сбили на московском направлении 52 украинских БПЛА.